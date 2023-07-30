Жительница Донецка рассказала о ранении дочери после обстрела боевиков

В результате обстрела пострадали два многоквартирных дома и частное строение.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»

Украинские боевики вновь обстреляли Донецк. На этот раз досталось Куйбышевскому району. В результате преступных действий киевского режима ранения получила девушка 2006 года рождения. Ее пришлось доставить в больницу, предстоит операция. Ее мать до сих пор не может прийти в себя.

«Все вынесло. Мы не могли выйти из комнаты, потому что начался пожар. Горела газовая труба, пыль, дым. Старшую дочь забрали, нога вся в крови, сейчас операцию делают в больнице. Все время просидели у соседки», - рассказала Екатерина.

В результате обстрела два многоквартирных дома получили повреждения. Пострадали и владельцы частного подворья в Кировском районе Макеевки.

«За день противник 56 раз обстрелял территорию Республики, выпустив 200 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122-мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155-мм», - написал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-аккаунте.

Ранее врио главы ДНР сообщил о массированном обстреле Донецка националистами. Под огонь 155-мм орудий попали Старомихайловка, Горловка и Куйбышевский район столицы Народной республики. Четыре человека пострадали. Всего враг выпустил по городу 169 боеприпасов.