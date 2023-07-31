Мать удерживавшего девушку в подвале дома под Челябинском привезли на следственный эксперимент

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Мать мужчины, который подозревается в похищении и пленении девушки в подвале своего дома, привезли к этому самому дому для проведения следственного эксперимента. На месте также находятся правоохранители. Неизвестно, привезут ли к дому самого подозреваемого.

Женщина не дала журналистам комментариев. После появления репортеров участница эксперимента спешно покинула место его проведения.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения человека. По данным следствия, мужчина, страдающий психическим расстройством, заманил в подвал своего дома девушку и удерживал там на протяжении 14 лет. Ей удалось сбежать после того, как злоумышленника госпитализировали.