МО РФ показало, как «Аллигатор» уничтожил бронемашину ВСУ на Запорожском направлении
Вылет винтокрылой машины был успешным, выпущенная ракета попала точно в цель.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил управляемой ракетой бронемашину Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Соответствующее видео распространило Минобороны России.
На записи показано, как вылетает ракета. В описании к видео сказано, что украинская бронемашина была уничтожена, что подтверждают и кадры - пораженная техника задымилась после удара.
Ранее российское оборонное ведомство представило доказательство уничтожения наблюдательного пункта ВСУ на Купянском направлении. В ходе этого удара наши военные применили переносной противотанковый комплекс.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.