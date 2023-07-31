МО РФ показало, как «Аллигатор» уничтожил бронемашину ВСУ на Запорожском направлении

Вылет винтокрылой машины был успешным, выпущенная ракета попала точно в цель.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил управляемой ракетой бронемашину Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Соответствующее видео распространило Минобороны России.

На записи показано, как вылетает ракета. В описании к видео сказано, что украинская бронемашина была уничтожена, что подтверждают и кадры - пораженная техника задымилась после удара.

Ранее российское оборонное ведомство представило доказательство уничтожения наблюдательного пункта ВСУ на Купянском направлении. В ходе этого удара наши военные применили переносной противотанковый комплекс.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.