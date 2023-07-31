В стране и мире Опубликованы кадры дома под Челябинском, где 14 лет удерживали женщину Алексей Курильченко Частный дом был опечатан сотрудниками Следственного комитета. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Корреспондент телеканала «Звезда» опубликовал кадры снаружи дома, в подвале которого местный житель 14 лет удерживал женщину. Сотрудники Следственного комитета оцепили здание. На данный момент возле дома обстановка спокойная. Вокруг нет автомобилей правоохранителей. Попасть внутрь дома журналистам пока не удалось. Напомним, что женщине удалось сбежать после того, как ее похитителя госпитализировали с психическим расстройством. Сейчас злоумышленник находится под надзором правоохранителей. Экспертное мнение и аналитика