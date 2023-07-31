Мужчина чудом избежал гибели при столкновении машин на МКАД

Мужчина стоял у капота автомобиля, когда увидел, что другой автомобиль несется прямо на него. Он успел отбежать в сторону, когда произошло столкновение.

© Видео: DtOperativno, Telegram © Фото: Томас Тхайцук, РИА Новости

В Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, водитель одного из них чудом избежал гибели. Об инциденте рассказал департамент транспорта Москвы.

«На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - говорится в Telegram-канале дептранса.

На опубликованном видео водитель стоит у капота автомобиля, затем замечает, что другая машина несется прямо на него, и отбегает в сторону. Затем он уворачивается от другого автомобиля, который двигался по соседней полосе, и бежит к обочине.

Ранее на Алтае перевернулся грузовик ГАЗ-66 с туристами. В результате ДТП погиб один человек, пострадали одиннадцать, среди которых четверо детей.