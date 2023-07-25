На Алтае перевернулся грузовик с туристами

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб.

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Сегодня около девяти часов утра по местному времени в Чемальском районе Республики Алтай перевернулся грузовик ГАЗ-66, который ехал к Каракольским озерам. В кузове машины ехали 15 туристов.

В результате ДТП пострадали одиннадцать человек, среди которых четверо детей. Есть один погибший, сообщили в региональном управлении МЧС. Раненых доставили в больницу.

Следователи проводят проверку по факту аварии. По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением.

Напомним, в воскресенье в Нижегородской области водитель легковушки врезался в автобус. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.