На Алтае перевернулся грузовик с туристами
В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Сегодня около девяти часов утра по местному времени в Чемальском районе Республики Алтай перевернулся грузовик ГАЗ-66, который ехал к Каракольским озерам. В кузове машины ехали 15 туристов.
В результате ДТП пострадали одиннадцать человек, среди которых четверо детей. Есть один погибший, сообщили в региональном управлении МЧС. Раненых доставили в больницу.
Следователи проводят проверку по факту аварии. По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением.
Напомним, в воскресенье в Нижегородской области водитель легковушки врезался в автобус. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.