Пленный украинец Владимир заявил, что киевский режим не предоставил ему военной подготовки
Пленный украинец по имени Владимир критически высказался по поводу организации подготовки украинских мобилизованных. Видеозапись беседы предоставило Минобороны России.
«Как таковой подготовки не было, только занятия - тактика, медицина, не больше. Пару раз стрельбы были, и все», - признался пленный.
Блиндаж, в котором находился Владимир, был окружен штурмующими российскими подразделениями. Не было связи с командованием, а те, кто прикрывал фланги, отошли и не предупредили. Других вариантов для себя Владимир не увидел и сдался в плен еще с тремя боевиками.
Владимир добавил, что его мобилизовали, когда он шел в магазин, тут же скрутив без каких бы то ни было объяснений. При этом киевский режим толком не смог обеспечить своих людей всем необходимым - по словам пленного, не хватало практически всего.
Поэтому пленный призвал жителей контролируемых Украиной территорий не идти воевать - по его словам, лучше сесть в тюрьму.
Также МО РФ предоставило видео с другим пленным, Александром Паламарчуком. Он рассказал, что его мобилизовали в территориальную оборону и его подразделение около года находилось на белорусской границе, но потом было переброшено в район Купянска.
Ранее сообщалось, что артиллеристы отряда «Ливадия» утопили баржу боевиков в районе Антоновки.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.