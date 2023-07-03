Пленный украинец Владимир заявил, что киевский режим не предоставил ему военной подготовки

Украинец Владимир, сдавшийся российским войскам, подчеркнул, что их водили на стрельбы лишь пару раз.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец по имени Владимир критически высказался по поводу организации подготовки украинских мобилизованных. Видеозапись беседы предоставило Минобороны России.

«Как таковой подготовки не было, только занятия - тактика, медицина, не больше. Пару раз стрельбы были, и все», - признался пленный.

Блиндаж, в котором находился Владимир, был окружен штурмующими российскими подразделениями. Не было связи с командованием, а те, кто прикрывал фланги, отошли и не предупредили. Других вариантов для себя Владимир не увидел и сдался в плен еще с тремя боевиками.

Владимир добавил, что его мобилизовали, когда он шел в магазин, тут же скрутив без каких бы то ни было объяснений. При этом киевский режим толком не смог обеспечить своих людей всем необходимым - по словам пленного, не хватало практически всего.

Поэтому пленный призвал жителей контролируемых Украиной территорий не идти воевать - по его словам, лучше сесть в тюрьму.

Также МО РФ предоставило видео с другим пленным, Александром Паламарчуком. Он рассказал, что его мобилизовали в территориальную оборону и его подразделение около года находилось на белорусской границе, но потом было переброшено в район Купянска.

Ранее сообщалось, что артиллеристы отряда «Ливадия» утопили баржу боевиков в районе Антоновки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.