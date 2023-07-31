Климатолог Семенов рассказал, что волн жары в Москве будет становиться больше

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Продолжительных волн жары в Москве будет становиться только больше, это связано с глобальным потеплением. Об этом «Звезде» рассказал Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии в институте географии РАН.

«Волн жары будет больше. К концу века, в последнее десятилетие 21 века в Москве где-то 60% дней лета будут такими же жаркими, как сейчас только 5%. То есть если сейчас выберем пять самых жарких дней, то к концу века 60 дней, два месяца лета будут такими же жаркими, как сейчас только пять», - рассказал Семенов.

Семенов добавил, что таких продолжительных жарких периодов будет становиться все больше. Это связано с изменениями климата.

«Ситуация такая, что количество блокирующих антициклонов, которые располагаются на долготе Москвы, их, по прогнозам, будет больше с потеплением. Это связано с особенностями отклика атмосферной циркуляции на глобальное потепление», - объяснил климатолог.

По словам климатолога, средние показатели количества осадков не будут меняться - изменится их формат.

«Что бросается в глаза - это интенсификация осадков. Они становятся более интенсивными. Более редкими, но перераспределение происходит в сторону ливневых осадков. Это научный факт», - отметил Семенов.

Семенов добавил, что такая погода является обычной на юге, когда жаркая погода сменяется мощными ливнями. Теперь элементы такой погоды можно заметить и в Москве.

В заключение климатолог сообщил, что через 30 лет в Москве ожидается потепление на два градуса, при этом зима будет теплеть быстрее - на 3,5 градуса.

«Зимой в Москве днем температура будет часто перескакивать через ноль, снега будет поменьше. Будет таять», - сказал Семенов.

Ранее океанолог Мухаметов рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве. Он считает, что Москву зимой ждет суровая февральская стужа.