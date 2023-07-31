В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Климатолог Семенов рассказал, что волн жары в Москве будет становиться больше

Вероника Волосунова
14:57 31.07.2023
По словам Климатолога Семенова, волны жары, сменяющиеся ливнями, станут обычным явлением для Москвы.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Читайте нас на:

Продолжительных волн жары в Москве будет становиться только больше, это связано с глобальным потеплением. Об этом «Звезде» рассказал Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии в институте географии РАН.

«Волн жары будет больше. К концу века, в последнее десятилетие 21 века в Москве где-то 60% дней лета будут такими же жаркими, как сейчас только 5%. То есть если сейчас выберем пять самых жарких дней, то к концу века 60 дней, два месяца лета будут такими же жаркими, как сейчас только пять», - рассказал Семенов.

Семенов добавил, что таких продолжительных жарких периодов будет становиться все больше. Это связано с изменениями климата.

«Ситуация такая, что количество блокирующих антициклонов, которые располагаются на долготе Москвы, их, по прогнозам, будет больше с потеплением. Это связано с особенностями отклика атмосферной циркуляции на глобальное потепление», - объяснил климатолог.

По словам климатолога, средние показатели количества осадков не будут меняться - изменится их формат.

«Что бросается в глаза - это интенсификация осадков. Они становятся более интенсивными. Более редкими, но перераспределение происходит в сторону ливневых осадков. Это научный факт», - отметил Семенов.

Семенов добавил, что такая погода является обычной на юге, когда жаркая погода сменяется мощными ливнями. Теперь элементы такой погоды можно заметить и в Москве.

В заключение климатолог сообщил, что через 30 лет в Москве ожидается потепление на два градуса, при этом зима будет теплеть быстрее - на 3,5 градуса.

«Зимой в Москве днем температура будет часто перескакивать через ноль, снега будет поменьше. Будет таять», - сказал Семенов.

Ранее океанолог Мухаметов рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве. Он считает, что Москву зимой ждет суровая февральская стужа.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:10 Армия
Видео
Шойгу заявил, что за июль Украина потеряла 20 824 военнослужащих
13:07 Армия
Видео
Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении
12:41 В стране и мире
В Кремле сообщили, что Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР
12:00 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры дома под Челябинском, где 14 лет удерживали женщину
09:52 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала троих жителей Воронежской области по делу о госизмене
Популярное
Видео
Шойгу: в ВМФ до конца года планируется принять три корабля проекта «Каракурт»
Океанолог Мухаметов рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве
Видео
Мужчина чудом избежал гибели при столкновении машин на МКАД
Видео
Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана, семье которого помогли попасть на парад ВМФ
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.