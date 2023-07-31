Частный рабочий получил ожоги в ходе ремонта холодильника в ресторане на Цветном бульваре

По предварительным данным, ЧП с холодильником произошло в ресторане «Пироги, вино и гусь», находящемся в центре Москвы.

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В результате ЧП в ресторане на Цветном бульваре пострадал частный мастер. Он ремонтировал холодильник в заведении «Пироги, вино и гусь».

Рабочий получил ожоги и был госпитализирован. Телеканал RT сообщает, что Тверская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

В начале июля в центре Москвы случился пожар в здании, где находился знаменитый ресторан «Пушкинъ». Дым стелился по всем близлежащим улицам. Более 100 человек эвакуировали.