Частный рабочий получил ожоги в ходе ремонта холодильника в ресторане на Цветном бульваре
По предварительным данным, ЧП с холодильником произошло в ресторане «Пироги, вино и гусь», находящемся в центре Москвы.
© Фото: Прокуратура Москвы
В результате ЧП в ресторане на Цветном бульваре пострадал частный мастер. Он ремонтировал холодильник в заведении «Пироги, вино и гусь».
Рабочий получил ожоги и был госпитализирован. Телеканал RT сообщает, что Тверская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.
В начале июля в центре Москвы случился пожар в здании, где находился знаменитый ресторан «Пушкинъ». Дым стелился по всем близлежащим улицам. Более 100 человек эвакуировали.