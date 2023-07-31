В кафе в центре Москвы произошел пожар, пострадал один человек

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В центре Москвы произошел пожар после взрыва, пострадал один человек. Хлопок услышали прохожие, которые и вызвали оперативные службы: полицию, скорую помощь и МЧС. Сообщается, что взрыв прогремел в кафе на Цветном бульваре - «Пиво, вино и гусь».

Пострадал рабочий, он загорелся. Его передали сотрудникам медицинской помощи. Информацию приводит «360» со ссылкой на источник в оперативных службах.

В настоящее время здание обесточено. Также указано, что несколькими днями ранее в кафе рухнул потолок. Там проводили ремонтные работы.

Ранее мы сообщали о взрыве в центре Таганрога, после которого трое человек были госпитализированы. Погибших в результате происшествия нет, есть раненые и пострадавшие.