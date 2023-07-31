Около семи тысяч человек зачислили в вузы по льготе для участников СВО

Всего было подано более девяти тысяч таких заявлений, заявили в Минобрнауки России.

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Порядка семи тысяч человек зачислены в вузы по льготе для участников спецоперации, сообщил на пресс-конференции замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.

«Мы видели в ходе подачи заявлений большой интерес этой категории, было подано более девяти тысяч заявлений - не физических лиц, а именно заявлений. В приоритетную волну было зачислено ближе к 7 тыс. тех, кто имел на это право. Это те, кто поступал без вступительных испытаний и те, кто поступал на основе вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно», - сказал он.

Афанасьев назвал самые востребованные направления среди абитуриентов этого года. По его словам, наибольшим спросом пользуется сфера IT, медицина и педагогическая деятельность.