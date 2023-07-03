Аксенов выразил благодарность ФСБ за предотвращение покушения на свою жизнь

Глава Крыма подчеркнул, что террористическую угрозу со стороны киевского режима можно устранить, выполнив цели специальной военной операции.

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил благодарность Федеральной службе безопасности за предотвращение попытки украинских спецслужб совершить покушение на его жизнь. Руководитель отметил, что российские спецслужбы сработали четко и эффективно, задержав завербованного СБУ россиянина.

«Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, Федеральная служба безопасности задержала россиянина, который планировал подорвать автомобиль Аксенова. По данным следствия, фигурант дела был завербован украинскими спецслужбами и обучался минно-взрывному делу. Он был задержан, когда пытался достать бомбу из тайника.