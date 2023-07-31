Шойгу: в ВМФ до конца года планируется принять три корабля проекта «Каракурт»
Еще два корабля этого проекта планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, добавил министр.
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Три корабля проекта 22800 «Каракурт» войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта - "Циклон". Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего год», - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.