Армия Шойгу: в ВМФ до конца года планируется принять три корабля проекта «Каракурт» Еще два корабля этого проекта планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, добавил министр. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Три корабля проекта 22800 «Каракурт» войдут в 2023 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта - "Циклон". Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего год», - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Экспертное мнение и аналитика