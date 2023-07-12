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Новый ракетный корабль «Циклон» пополнил ВМФ России

15:08 12.07.2023
Церемония приема в состав ВМФ России и подъема Андреевского военно-морского флага прошла под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе в Керчи, пополнил состав Черноморского флота. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Между тем, корреспонденту «Звезды» Виктории Косогляденко удалось показать, как выглядит изнутри пост командира этого корабля.

Для Керченского судостроительного завода «Циклон» стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

«Все изготовлено из наших отечественных материалов, этот корабль первенец. За ним пойдет "Аскольд", потом будет "Амур", зеленодольцы (Зеленодольский завод имени А. М. Горького -  прим. ред.) обещали, что в срок сделают "Тучу" и "Тайфун". Набирается группировка грозного оружия», - сказал Евменов.

Проект МРК 22 800 с шифром «Каракурт» - корабли ближней морской зоны с водоизмещением около 800 тонн и вооружением, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач малые ракетные корабли проекта 22 800 могут действовать самостоятельно или в составе корабельных группировок.

В начале месяца гендиректор судостроительной корпорации«Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что малые ракетные корабли (МРК) ВМФ России оснастят морским зенитным ракетным комплексом «Панцирь-МЕ». Он хорошо показал себя во время испытаний на МРК «Каракурт». 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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