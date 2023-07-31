СК РФ опубликовал кадры изнутри дома в Челябинске, где 14 лет в плену удерживали женщину

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Следственный комитет России показал изнутри дом в Челябинске, в котором мужчина на протяжении 14 лет держал в плену женщину. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что женщине удалось сбежать после того, как ее мучителя госпитализировали с психическим заболеванием. По версии следствия, в 2009 году подозреваемый привез девушку в дом под предлогом распития спиртных напитков, однако выпускать не стал.

По словам соседки мужчины Раисы, он вел закрытый образ жизни, нигде не работал и постоянно делал забор. Она отметила, что мать подозреваемого о сыне никогда не разговаривала.