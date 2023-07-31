Забросавший яйцами посольство РФ в Эстонии оказался журналистом Бабченко*

Полиция говорит о дерзости мужчины, который испортил фасад здания дипимиссии на глазах полиции и был схвачен с поличным.

© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Российский журналист Аркадий Бабченко* задержан в Таллине за выходку с яйцами у российского посольства. О задержании россиянина сообщил портал Delfi.

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации», - приводит издание сообщение полиции.

В правоохранительных органах Таллина подчеркнули, что мужчина был «настолько смелым, что закидал стену посольства яйцами прямо на глазах у полицейских». Стражи порядка тут же задержали нарушителя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Бабченко* покинул Россию в 2017 году и уехал на Украину, в 2018-м он совместно с СБУ инсценировал покушение на себя, в январе 2023 года МВД РФ объявило его в розыск.

*Аркадий Бабченко - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень экстремистов.