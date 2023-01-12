МВД России объявило в розыск журналиста Бабченко*

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*. Это следует из базы данных МВД РФ.

Отмечается, что Аркадий Бабченко* разыскивается по статье Уголовного кодекса России. По какой именно, не уточняется.

Ранее МВД РФ объявило в розыск болгарского журналиста и расследователя издания Bellingcat** Христо Грозева. Он также разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

Напомним, Бабченко* покинул Россию в 2017 году и уехал на Украину. А в 2018 году он совместно с СБУ инсценировал покушение на себя. Цель этих манипуляций, якобы, заключалась в поимке организатора покушения. Позже украинскими спецслужбами был задержан предприниматель, которого и посчитали тем самым организатором.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов

** Признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией