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Число погибших при обстреле Донецка возросло до четырех

Вероника Волосунова
12:47 31.07.2023
Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, четыре человека погибли, 11 пострадали, зафиксированы повреждения многих зданий.
Число погибших при обстреле Донецка возросло до четырех
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Число погибших при обстреле Донецка украинскими боевиками увеличилось до четырех, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Ворошиловский район. По предварительным данным по ул. Челюскинцев, 49 погибли два человека (анкетные данные уточняются). Ранения получили еще 10 человек», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в Куйбышевском районе также погибла женщина и ранен один человек, в Калининском районе погиб мужчина.

В результате обстрела в Ворошиловском районе Донецка повреждения получили три административных здания, многоквартирный жилой дом, два частных жилых дома, ЛЭП и автомобиль.

В Куйбышевском районе зафиксировано прямое попадание в здание с последующим возгоранием, пожар в многоквартирном жилом доме, повреждения маршрутных автобусов.

В Ясиноватой повреждена инфраструктура водоканала - на него украинские боевики сбросили один снаряд при помощи беспилотника.

Напомним, утром 31 июля украинские боевики обстреляли центр Донецка, в том числе используя РСЗО. Ранее стало известно, что в результате обстрела был уничтожен пассажирский автобус, также почти сгорел один автомобиль.

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