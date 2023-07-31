Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до двух
В результате обстрела Донецка украинскими боевиками погибли два человека, шесть получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», - написал Пушилин.
Пушилин добавил, что попадания снарядов боевиков зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил в своем Telegram-канале, что в Ворошиловском районе в результате обстрела повреждены три автомобиля, один из которых полностью сгорел, в частном доме повреждены кровля и угол дома, разрушен гараж, оборван электропровод, в административных и жилых зданиях повреждено остекление.
Ранее сообщалось, что при обстреле Ворошиловского района погиб один человек и трое пострадали. По информации представительства ДНР в СЦКК, утром 31 июля украинские боевики выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО, а также шесть снарядов калибра 155 миллиметров.