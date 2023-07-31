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Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до двух

Вероника Волосунова
11:55 31.07.2023
Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка боевиками погибли два человека, шесть ранены, уничтожен пассажирский автобус.
Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до двух
© Фото: telegram, kulemzin_donetsk
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В результате обстрела Донецка украинскими боевиками погибли два человека, шесть получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», - написал Пушилин.

Пушилин добавил, что попадания снарядов боевиков зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил в своем Telegram-канале, что в Ворошиловском районе в результате обстрела повреждены три автомобиля, один из которых полностью сгорел, в частном доме повреждены кровля и угол дома, разрушен гараж, оборван электропровод, в административных и жилых зданиях повреждено остекление. 

Ранее сообщалось, что при обстреле Ворошиловского района погиб один человек и трое пострадали. По информации представительства ДНР в СЦКК, утром 31 июля украинские боевики выпустили по Донецку семь ракет из РСЗО, а также шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

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