В Кремле сообщили, что Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своей поездки в Северную Корею, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально. О таких важных визитах докладывается главе государства незамедлительно», - сказал представитель Кремля.
На прошлой неделе завершился визит российской делегации во главе с Шойгу в КНДР. Представители РФ приняли участие в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов.
Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына встречали в огромном зале Пхеньянского дворца спорта. По завершении торжественного заседания российская военная делегация отправилась в штаб-квартиру Трудовой партии Кореи, где лидер КНДР дал торжественный прием в честь делегатов из России.