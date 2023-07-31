В Кремле сообщили, что Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что о таких важных визитах докладывается главе государства незамедлительно.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своей поездки в Северную Корею, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально. О таких важных визитах докладывается главе государства незамедлительно», - сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе завершился визит российской делегации во главе с Шойгу в КНДР. Представители РФ приняли участие в торжествах по случаю 70-летия заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов.

Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына встречали в огромном зале Пхеньянского дворца спорта. По завершении торжественного заседания российская военная делегация отправилась в штаб-квартиру Трудовой партии Кореи, где лидер КНДР дал торжественный прием в честь делегатов из России.