Визит дружбы: как прошла поездка Шойгу в КНДР

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У главы Минобороны России на этой неделе была важная поездка. Сергей Шойгу с рабочим визитом посетил Северную Корею. Пхеньян для Москвы важный партнер. Две страны связывает общая граница и богатая история сотрудничества, заявил Шойгу.

«Благодарю за радушный прием. Рад встрече и знакомству с вами. Мы сможем не только активно поработать, но и узнать много интересного о Корейской Народной Демократической Республике, вашей культуре, традициях, достопримечательностях. КНДР - важный партнер России, с которой нас связывают общая граница и богатая история сотрудничества», - заявил Шойгу в беседе со своим северокорейском коллегой.

Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына приветствовали в огромном зале Пхеньянского дворца спорта. Министр занял почетное место в президиуме, что подчеркивает дружеские, доверительные отношения двух стран. По завершении торжественного заседания, российская военная делегация отправилась в штаб-квартиру Трудовой партии Кореи, где лидер КНДР дал торжественный прием в честь делегатов из России.

Праздничную программу дня завершил грандиозный военный парад на площади Ким Ир Сена, за которым лидер КНДР также наблюдал вместе с главой Минобороны России.

Подробнее о программе визита российского Министра обороны в Пхеньян и о чем шли переговоры с северокорейскими властями в материале корреспондента «Звезды» Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой».