В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Визит дружбы: как прошла поездка Шойгу в КНДР

Валентин Гвоздев
21:32 30.07.2023
Министр обороны России принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 50-х годов.
Визит дружбы: как прошла поездка Шойгу в КНДР
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

У главы Минобороны России на этой неделе была важная поездка. Сергей Шойгу с рабочим визитом посетил Северную Корею. Пхеньян для Москвы важный партнер. Две страны связывает общая граница и богатая история сотрудничества, заявил Шойгу.

«Благодарю за радушный прием. Рад встрече и знакомству с вами. Мы сможем не только активно поработать, но и узнать много интересного о Корейской Народной Демократической Республике, вашей культуре, традициях, достопримечательностях. КНДР - важный партнер России, с которой нас связывают общая граница и богатая история сотрудничества», - заявил Шойгу в беседе со своим северокорейском коллегой.

Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына приветствовали в огромном зале Пхеньянского дворца спорта. Министр занял почетное место в президиуме, что подчеркивает дружеские, доверительные отношения двух стран. По завершении торжественного заседания, российская военная делегация отправилась в штаб-квартиру Трудовой партии Кореи, где лидер КНДР дал торжественный прием в честь делегатов из России.

Праздничную программу дня завершил грандиозный военный парад на площади Ким Ир Сена, за которым лидер КНДР также наблюдал вместе с главой Минобороны России.

Подробнее о программе визита российского Министра обороны в Пхеньян и о чем шли переговоры с северокорейскими властями в материале корреспондента «Звезды» Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:11 В стране и мире
Союз стран Западной Африки пригрозил военным вмешательством за отказ вернуть законную власть в Нигере
16:42 В стране и мире
Федерация Украины требует отстранить саблистку из России за фото с братом
16:09 В стране и мире
Роспотребнадзор временно закрыл детский лагерь «Горный орленок» на Алтае
16:19 В стране и мире
Видео
Гарик Сукачев вышел на связь с поклонниками после госпитализации
16:00 В стране и мире
Видео
Путин предложил Шойгу и Евменову показать африканским гостям музей Военно-морской славы
Популярное
Видео
Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана, семье которого помогли попасть на парад ВМФ
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
Видео
Народный фронт и внук основателя Воздушно-десантных войск объявили сбор «За ВДВ»
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.