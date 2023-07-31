Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Ворошиловского района в Донецке

Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб один человек и трое пострадали.

© Фото: kulemzin_donetsk, telegram

При обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка погиб один человек и трое пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района 1 погибший и 3 раненых. Анкетные данные уточняются», - следует из сообщения Кулемзина.

На опубликованных мэром Донецка кадрах видны сгоревший автобус, машина с выбитыми стеклами, несколько зданий с разбитыми окнами.

По данным СЦКК ДНР, за последний час боевики выпустили по городу семь ракет из РСЗО и шесть снарядов калибра 155 миллиметров. В направлении населенного пункта Ясиноватая в ДНР был сброшен один боеприпас с беспилотника.

Сегодня утром погиб мужчина при украинском обстреле донецкого поселка Грабари в Куйбышевском районе.