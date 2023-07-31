В стране и мире Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине Вероника Волосунова Мэр украинского города Кривой Рог Вилкул призвал читателей ничего не снимать и не выкладывать в Интернет. © Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Вилкул. «Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет», - следует из сообщения мэра Кривого Рога. Ранее взрывы на промышленных объектах произошли в Харьковской области. По словам мэра города Первомайский, после них начался пожар. Экспертное мнение и аналитика