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Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине

Вероника Волосунова
10:11 31.07.2023
Мэр украинского города Кривой Рог Вилкул призвал читателей ничего не снимать и не выкладывать в Интернет.
Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет», - следует из сообщения мэра Кривого Рога. 

Ранее взрывы на промышленных объектах произошли в Харьковской области. По словам мэра города Первомайский, после них начался пожар.

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