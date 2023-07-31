Взрывы прогремели в Кривом Роге на Украине
Мэр украинского города Кривой Рог Вилкул призвал читателей ничего не снимать и не выкладывать в Интернет.
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Взрывы прогремели в украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет», - следует из сообщения мэра Кривого Рога.
Ранее взрывы на промышленных объектах произошли в Харьковской области. По словам мэра города Первомайский, после них начался пожар.