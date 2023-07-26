В Харьковской области произошли взрывы на промышленных объектах
Мэр города Первомайский Николай Бакшеев заявил, что после взрывов начался пожар.
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На промышленных объектах Первомайского Харьковской области произошли взрывы. Об этом заявил глава города Николай Бакшеев.
«Есть попадания по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар», - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте происшествия работают спасатели, информация о пострадавших не поступала.
В ночь на 24 июля стало известно, что взрывы прогремели в Одесской области. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.