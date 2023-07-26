В стране и мире В Харьковской области произошли взрывы на промышленных объектах Максим Крюков Мэр города Первомайский Николай Бакшеев заявил, что после взрывов начался пожар. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: На промышленных объектах Первомайского Харьковской области произошли взрывы. Об этом заявил глава города Николай Бакшеев. «Есть попадания по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар», - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, на месте происшествия работают спасатели, информация о пострадавших не поступала. В ночь на 24 июля стало известно, что взрывы прогремели в Одесской области. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Экспертное мнение и аналитика