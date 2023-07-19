В полиции раскрыли детали операции по спасению похищенной в Шахтах шестилетней девочки

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Стали известны подробности резонансного преступления в отношении 6-летней девочки в Шахтах, похищенной днем 18 июля. В ростовской полиции рассказали, как удалось выйти на след преступника и спасти ребенка.

Заявление о пропаже девочки сделала ее родственница: они гуляли вместе во дворе, и когда женщина отвлеклась, ребенка с игровой площадки похитил неизвестный мужчина в солнцезащитных очках.

«Сотрудники опросили родственников несовершеннолетней и очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. К розыску были привлечены волонтеры», - рассказали в полиции детали поисковой операции.

В итоге полиции удалось установлена личность похитителя и его адрес.

«Немедленно выехали к нему домой, где и была обнаружена пропавшая», - добавили в полиции.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, по подозрению в похищении задержан житель Шахт 1981 года рождения. Сейчас его доставили на допрос в полицию.

Ранее сообщалось, что полиции удалось найти живой 6-летнюю девочку, похищенную с игровой площадки днем 18 июля. В розыске ребенка участвовали более 150 волонтеров.