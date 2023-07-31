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День ВМФ в Петербурге завершился праздничным салютом

Ирина Елагина
00:00 31.07.2023
С набережных Невы за огненной феерией наблюдали десятки тысяч петербуржцев и туристов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Грандиозный праздничный салют стал финальным аккордом Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Небо над городом военных моряков украсили разноцветные огни фейерверка под залпы артиллерийских орудий.

По петербургской традиции салютную площадку оборудовали у стен Петропавловской крепости и дали первый зал в 23:00 - в Северной столице продолжается сезон белых ночей, поэтому праздничный салют начинается позже обычного.

На кадрах видны красные, белые и  зеленые огни фейерверка, отражающиеся на поверхности Невы.  С набережных и с борта прогулочных катеров за огненной феерией наблюдали десятки тысяч петербуржцев и туристов.

Напомним, что 30 июля Санкт-Петербург стал эпицентром торжеств в честь Дня ВМФ, праздник начался с Главного военно-морского парада на Неве с участием Верховного главнокомандующего ВС РФ президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

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