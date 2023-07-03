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Автоэксперт Ануфриев рассказал о преимуществах электронных прав

Ирина Елагина
10:53 03.07.2023
ГИБДД сейчас разрабатывает алгоритм использования электронных прав и СТС.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Автоэксперт и блогер Антон Ануфриев прокомментировал сообщение ГИБДД о начавшемся процессе согласования постановления, разрешающего водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств в электронном виде.

«Да, это было бы очень удобно. Мои друзья постоянно забывают свои права. И даже если они у тебя есть, но ты не взял их с собой, за это штраф, и это несправедливо. Потому что ты имеешь право управлять автомобилем, и нет никакой проблемы, что у тебя нет с собой этой маленькой бумажечки. Это хорошая, конечно, инициатива. И хорошо, что это сделают наконец-то», - отметил эксперт.

Антон Ануфриев также добавил, что в идеале в перспективе все документы нужно перевести в электронный вид, записать на карту, которая заменит и паспорт, и водительские права - «такой универсальный документ».
Эксперт выразил уверенность, что ГИБДД «быстро отладит систему электронных прав, и все будет работать».

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