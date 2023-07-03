В стране и мире Автоэксперт Ануфриев рассказал о преимуществах электронных прав Ирина Елагина ГИБДД сейчас разрабатывает алгоритм использования электронных прав и СТС. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Автоэксперт и блогер Антон Ануфриев прокомментировал сообщение ГИБДД о начавшемся процессе согласования постановления, разрешающего водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств в электронном виде. «Да, это было бы очень удобно. Мои друзья постоянно забывают свои права. И даже если они у тебя есть, но ты не взял их с собой, за это штраф, и это несправедливо. Потому что ты имеешь право управлять автомобилем, и нет никакой проблемы, что у тебя нет с собой этой маленькой бумажечки. Это хорошая, конечно, инициатива. И хорошо, что это сделают наконец-то», - отметил эксперт. Антон Ануфриев также добавил, что в идеале в перспективе все документы нужно перевести в электронный вид, записать на карту, которая заменит и паспорт, и водительские права - «такой универсальный документ».

Эксперт выразил уверенность, что ГИБДД «быстро отладит систему электронных прав, и все будет работать». Ранее автоэксперт Сажин рассказал об опасности электронного договора купли-продажи транспортного средства.



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