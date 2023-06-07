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Автоэксперт Сажин рассказал, какую опасность хранит электронный договор купли-продажи транспортного средства

Вероника Волосунова
12:10 07.06.2023
Автор инициативы о расторжении электронного соглашения Владимир Сажин рассказал, из-за какой угрозы предложил ее и какое решение приняли в Минцифре.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Отсутствие возможности расторжения договора купли-продажи транспортного средства, заключенного в электронном виде, может использоваться в интересах мошенников. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Сажин отметил удобство заключения на сайте «Госуслуги» договора купли-продажи транспортного средства в электронном виде. При этом эксперт обратил внимание на упущение одного важного момента.

«Если договор заключен в простой рукописной форме, то есть на бумажном носителе, его можно расторгнуть, порвав два экземпляра договора, и он будет считаться расторгнутым, то функция расторжения договора, заключенного в электронном виде на сайте "Госуслуги", в настоящий момент не предусмотрена. Соответственно, этот договор нельзя никак расторгнуть. В ГИБДД, МФЦ не смогли дать конкретную информацию, как это сделать», - рассказал Сажин.

По словам автоэксперта, такой договор считается заключенным и с ним возможны различные варианты развития событий вплоть до мошеннической схемы, если соглашение не будет расторгнуто. Это стало главным поводом для появления инициативы, с которой Сажин обратился к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексею Николаевичу Цивилеву. Он идею поддержал и соответствующий запрос направил в Минцифры.

Из Минцифры прислали ответное письмо, в котором сообщается, что возможность расторжения ЭДКП посредством ЕПГУ в настоящее время находится в стадии проектирования.

В данной ситуации Сажин обратил внимание на взаимодействие депутатов и общественности, в ходе которого учитывается мнение избирателей, им идут навстречу и поддерживают «любую здравую инициативу».

Автоэксперт также рассказал о планах на будущее. Среди них две инициативы по созданию уведомлений на «Госуслугах» об окончании срока действия водительских удостоверений и парковочных разрешений в Санкт-Петербурге и Москве.  

«Был случай, когда многодетная семья оформила парковочное разрешение в Санкт-Петербурге на год. Через год им начали приходить штрафы. Они не знали, что у них закончилось парковочное разрешение. Ну понятное дело, что никто не должен помнить, когда оно закончится. То же самое касается водительского удостоверения», - заключил Сажин.

Ранее Сажин прокомментировал поправки в законодательство о «лекарственном опьянении». По словам специалиста, некоторые водители садятся за руль, приняв жаропонижающее, но упустив тот момент, что сама температура может притуплять сознание.

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