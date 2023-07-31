Власти Ростовской области сообщили, что никто не пострадал в результате падения дрона
Глава районной администрации Даниленко подтвердил, что раненых и погибших в результате происшествия нет.
© Фото: golubev_vu, Telegram
Власти Ростовской области подтвердили, что никто не пострадал и не погиб в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Даниленко.
«К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки», - пишет он.
Он уточнил, что на место прибыли представители Минобороны и сотрудники УПЧС Неклиновского района.
Ранее сообщалось, что в хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. Кому принадлежит дрон, пока неизвестно.