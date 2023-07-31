Власти Ростовской области сообщили, что никто не пострадал в результате падения дрона

Глава районной администрации Даниленко подтвердил, что раненых и погибших в результате происшествия нет.

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Власти Ростовской области подтвердили, что никто не пострадал и не погиб в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Даниленко.

«К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки», - пишет он.

Он уточнил, что на место прибыли представители Минобороны и сотрудники УПЧС Неклиновского района.

Ранее сообщалось, что в хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. Кому принадлежит дрон, пока неизвестно.