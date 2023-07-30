В стране и мире В хуторе Дарагановка под Таганрогом упал беспилотник Елизавета Кондрикова Пострадавших не зафиксировано, повреждена кровля частного дома и автомобиль. © Видео: golubev_vu, Telegram © Фото: golubev_vu, Telegram Читайте нас на: По сообщению губернатора Ростовской области Василия Голубева, в хуторе Дарагановка Неклиновского района под Таганрогом упал беспилотный летательный аппарат. Беспилотник упал в частном секторе, повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Информации о пострадавших пока нет. «Принадлежность БПЛА устанавливается», - добавил губернатор. Сообщается, что на место происшествия выехали машины скорой помощи, у места падения уже работают экстренные службы и специалисты Минобороны. Ранее в ночь с 29 на 30 июля в Москве была осуществлена атака двух беспилотников на башни Москва-сити на Пресненской набережной. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, никто из жителей не пострадал. Экспертное мнение и аналитика