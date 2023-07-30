В хуторе Дарагановка под Таганрогом упал беспилотник
Пострадавших не зафиксировано, повреждена кровля частного дома и автомобиль.
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По сообщению губернатора Ростовской области Василия Голубева, в хуторе Дарагановка Неклиновского района под Таганрогом упал беспилотный летательный аппарат.
Беспилотник упал в частном секторе, повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Информации о пострадавших пока нет.
«Принадлежность БПЛА устанавливается», - добавил губернатор.
Сообщается, что на место происшествия выехали машины скорой помощи, у места падения уже работают экстренные службы и специалисты Минобороны.
Ранее в ночь с 29 на 30 июля в Москве была осуществлена атака двух беспилотников на башни Москва-сити на Пресненской набережной. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, никто из жителей не пострадал.