В Хабаровске прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ

Шесть судов Росгвардии и пограничников проплыли от Амурского утеса и совершили пуск залпов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

День ВМФ с размахом отметили на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске. Состоялся парад кораблей, которые сделали символические залпы. Тысячи жителей и гостей города полюбовались зрелищем, а затем выстроились в очереди за макаронами по-флотски.

Год назад праздник отмечали посреди парка имени Гагарина, где сложно было оценить мощь российского флота. Эту оплошность решили исправить, потому празднование перенесли на набережную. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

С утра недалеко от колеса обозрения начали собираться люди. Многие были в тельняшках и матросках. После торжественных речей прошел парад кораблей. Шесть судов Росгвардии и пограничников проплыли от Амурского утеса и совершили пуск залпов.

Чуть позже пришедшие на праздник смогли попасть с экскурсией на пограничный корабль «Хабаровск».

Напомним, также парад прошел во Владивостоке. Общая длина строя кораблей составила более 1300 метров. В его главе находился гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг». Следом шли корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», пограничный сторожевой корабль «Сапфир», ракетный катер «Р-29», базовый тральщик «БТ-232» и подводная лодка «Петропавловск-Камчатский».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.