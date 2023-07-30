Самолет из Улан-Удэ с отказом шасси приземлится в Шереметьево

На место были направлены дополнительные силы пожарных.

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Борт, направляющийся из Улан-Удэ в Москву, с отказавшим шасси готовится к посадке в Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Шереметьево ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», - приводит агентство слова собеседника.

Как утверждается, на место были направлены дополнительные силы пожарных.

По информации онлайн-табло аэропорта, к настоящему моменту самолет совершил посадку.

В начале недели сообщалось, что также в Шереметьево сел самолет с поломкой двигателя.