Самолет из Улан-Удэ с отказом шасси приземлится в Шереметьево
На место были направлены дополнительные силы пожарных.
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Борт, направляющийся из Улан-Удэ в Москву, с отказавшим шасси готовится к посадке в Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Шереметьево ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», - приводит агентство слова собеседника.
Как утверждается, на место были направлены дополнительные силы пожарных.
По информации онлайн-табло аэропорта, к настоящему моменту самолет совершил посадку.
В начале недели сообщалось, что также в Шереметьево сел самолет с поломкой двигателя.