112: в Шереметьево сел самолет, у которого отказал один двигатель

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В аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет с предположительной поломкой двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал 112. По данным канала, у самолета мог отказать один из двигателей.

«Предварительная причина - отказ одного из двигателей», - написали в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 1 июля в Шереметьево экстренную посадку совершил самолет Sukhoi Superjet 100, воздушное судно частично потеряло управление. Борт смог успешно совершить посадку.