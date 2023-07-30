«Дар мотивировать»: легендарный тренер Ирина Винер отмечает юбилей 75 лет

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Президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики сегодня, 30 июля, исполнилось 75 лет. Среди ее учеников, которые в общей сложности завоевали 51 олимпийскую медаль - Алина Кабаева, Ляйсан Утяшева, сестры Аверины и другие именитые спортсменки.

«Войти в поток» - так называет знаменитый тренер особое состояние, в котором гимнастка не выступает, а живет в образе, специально созданном именно для нее. Сложнейшие элементы программы невероятно органично сочетаются с музыкальным произведением и костюмом. Целая жизнь, сжатая в полторы минуты.

«Я всегда в своей жизни стремилась, чтобы это были именно мини-спектакли, и так оно и сейчас происходит...В художественной гимнастике есть такой микс, который дает возможность и душе, и телу, и эмоциям, и ловкости показать в полную меру себя», - сказала она.

Ирина Винер совершила революцию в мире художественной гимнастики. Объединив советскую и болгарскую школы, вывела этот вид спорта на принципиально новый уровень. Это ее подопечные первыми стали исполнять сложнейшие элементы, демонстрируя такие возможности человеческого тела, которые ранее и представить было трудно. Эстетика, а не установки спортивных функционеров – вот главное правило всех без исключения программ Ирины Александровны.

«Если гимнастка владеет всем этим, конечно она становится чемпионкой, звездой. А если это все убирается...это обедняет программу, и мы не видим этих интереснейших элементов, которые сочетаться должны обязательно с работой с предметом. Это нелегко, но это красиво, и к этому надо стремиться», - отмечает тренер.

Она сама прошла непростой путь. Вопреки воле родителей пришла в спорт гимнасткой, хотя те, видели дочь врачом. Она тайком поступила в институт физкультуры. А когда, будучи уже трехкратной чемпионкой Узбекистана, стала тренером, то сама искала деньги и залы для тренировок.

В начале 90-х, когда спорт выживал благодаря таким энтузиастам, как Ирина Винер, будущие чемпионки ютились в однокомнатной квартире тренера. С ней они играючи творили историю мирового спорта, даже не осознавая этого.

«Это был целый волнительный момент, который взрослые могли оценить, Ирина Александровна сидела ждала. Придумали, покуражились, на камеру отписали, поулыбались и все. Когда пришли бюллетени, я поняла, что четыре моих элемента оценили, это было вау! Ощущение невозможного, что я творю историю!», - поделилась воспоминаниями Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике в командном зачете Ляйсан Утяшева.

Ее счастье неразрывно связано с любовью к детям, с которыми она всегда находила общий язык.

«Мне дана такая счастливая возможность, такой, можно сказать дар, что я могу мотивировать, и я могу разговаривать с девочками любого возраста», - отмечала Винер.

Особую роль этот ее дар сыграл во время Олимпиады в Токио, когда впервые за 25 лет российские гимнасток остались без золотых медалей в личном многоборье, а на пьедестал взошла израильтянка Линой Ашрам, совершившая грубейшую ошибку, уронив во время исполнения элемента ленту.

Впервые в своей карьере Ирина Александровна подала сразу три протеста, однако, решение судей осталось без изменений. Тогда за констатацию факта судейской несправедливости, которую видел весь мир, ее отстранили от участия в международных соревнованиях на два года. Свое наказание она приняла стойко, но слезы своих девочек Ирина Винер не простит никогда.

«Ирина Александровна позвонила, поддержала, сказала, что мы молодцы, что забрали свою медаль. И при таких обстоятельствах мы рады, что принесли радость тренеру», - рассказала олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Анастасия Максимова.

Требовательна к себе, как и к своим подопечным, не терпит лени, Винер часто называют жестким тренером. Хотя в глазах своих воспитанниц – Ирина Александровна сурова, но справедлива. И значит для гимнасток – гораздо больше, чем просто тренер.

«Любовь Ирины Александровны, ее энергетика, она в каждое упражнение вкладывает всю себя, объясняет, как ты должна передать эмоцию, как ты должна прочувствовать эту музыку», - рассказала пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина.

Интересы Ирины Винер не ограничиваются лишь спортом. Вместе с представителями культуры и театра ей удалось создать новый вид искусства.

«Мы делаем такие концерты, которые сочетают в себе программу наших гимнасток, живую музыку, живое пение, и они приурочены все к таким праздникам значимым...Нам даже посоветовали получить патент на этот вид искусства», - сказала Винер.

Королева художественной гимнастики и в свои 75 остается в первую очередь тренером. Ни одной программы без ее личного участия. Она никогда не покидает зал раньше своих воспитанниц. Всецело отдавая себя любимому делу, Ирина Александровна стала символом наших побед.