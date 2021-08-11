Винер-Усманова: судейский произвол в отношении российских спортсменов начался с момента, когда у РФ отобрали флаг

Судейский произвол в художественной гимнастике начался с момента, когда у российских спортсменов отняли право выступать с гимном и флагом РФ на чемпионатах мира и Олимпиадах. Такое заявление сделала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«Художественная гимнастика все-таки должна обрести тот статус, который она обретала во время выступлений (Ирины. - Прим. ред.) Чащиной, (Алины. - Прим. ред.) Кабаевой, (Маргариты. - Прим. ред.) Мамун, (Яны. - Прим. ред.) Кудрявцевой. Сейчас куда-то это все свернулось. Пять лет эти девочки побеждали, они делали это точно не за свои красивые глаза. Некоторые наши "друзья", видимо, против гегемонии России. Считают, что не может одна страна 20 лет быть на верхушке своей пирамиды, которая называется пьедесталом. Когда у нас отобрали флаг, именно в этот момент вступил в силу судейский произвол», - приводит РИА Новости слова Винер-Усмановой.

Напомним, после победы израильской спортсменки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на ОИ в Токио Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал запрос по поводу судейства и направил его руководителям Международной федерации гимнастики (FIG). Дело в том, что в своем последнем выступлении израильтянка выронила ленту, однако в итоге по решению судей она обошла нашу гимнастку Дину Аверину и стала первой.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены с декабря прошлого года в течение двух лет на чемпионатах мира и Олимпиадах должны выступать без национального флага и гимна.