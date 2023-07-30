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На Сватовском и Краснолиманском направлениях спецоперации российские военные захватили 8 опорных пунктов украинских националистов на рубеже Червонопоповского и Райгородского участков. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. Большие потери понесли 42-я и 67-я механизированные бригады ВСУ.

Выведено из строя более 150 боевиков. Уничтожены две БМП, три бронированные машин и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены реактивная система залпового огня «Град», 152-мм гаубица «Мста-Б» и миномет.

В районе Серебрянского лесничества «Солнцепеком» ударили по опорному пункту и скоплению живой силы националистов. Бомбардировочная авиация поразила четыре цели в районах Новолюбовки и Ямполи.

Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил, что на всех направлениях специальной операции противник остановлен и отброшен. Российские войска продвинулись на двух участках.

Киев в ходе контрнаступления потерял 415 танков и 1 300 с лишним единиц бронемашин. Глава государства добавил, что две трети потерь в бронетехнике боевиков - западного производства.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.