Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил о захвате подразделениями ВС РФ двух опорных пунктов, а также трех блиндажей противника в районе Новоселовского.

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Российские военнослужащие в ходе успешных наступательных действий на Куземовском участке Купянского направления захватили 2 опорных пункта, 2 наблюдательных поста, а также 3 блиндажа вооруженных формирований украинских националистов в районе Новоселовского. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские расчеты Вооруженных сил России уничтожили два минометных расчета украинских боевиков в районе населенных пунктов Розовка и Стельмаховка.

Офицер также сообщил, что российским войскам удалось сорвать попытку противника перебросить резервы на линию боевого соприкосновения на данном направлении.

Ранее стало известно, что артиллеристы «Западной» группировки войск ударом из реактивной системы залпового огня уничтожили до взвода механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении. По словам Зыбинского, удар по району сосредоточения подразделений 41-й отдельной механизированной бригады украинских боевиков в районе населенного пункта Благодатное в ДНР был нанесен из РСЗО «Торнадо-С».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.