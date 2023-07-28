«Торнадо-С» уничтожила до взвода боевиков в районе Благодатного в ДНР
Артиллеристы российской группировки «Запад» уничтожили ударом из ракетной системы залпового огня до взвода механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Удар по району сосредоточения подразделений 41-й отдельной механизированной бригады украинских националистов в районе населенного пункта Благодатное в ДНР был нанесен РСЗО «Торнадо-С». Кроме личного состава, боевики потеряли четыре автомобиля.
Огнем из танков и противотанковых ракетных комплексов бойцы группировки ликвидировали до взвода живой силы, танк Т-64 и две гаубицы украинских боевиков в районе Куземовки и Стельмаховки в ЛНР.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что войска продвинулись на 12 километров по фронту и 3 километра в глубину в районе Сергеевки в ЛНР.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.