Трое взрослых и трое детей погибли в Марий Эл во время урагана

Кроме того, девочка-подросток погибла в Татарстане из-за упавшего на палатку дерева.

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Шесть человек погибло во время урагана в Республике Марий Эл во время урагана, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Юрий Зайцев. Трое из них дети. Всего в регионе из-за стихии пострадали 22 человека.

Ураганный ветер повалил множество деревьев в районах озер Таир и Яльчик, где отдыхали люди. Погибшие и пострадавшие находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. По данным главы республики, уже расчищены дороги. Дети в лагерях находятся в полной безопасности.

По данным ГУ МЧС России по Марий Эл, 29 июля в результате грозы и усиления ветра с 19:16 по московскому времени поступала информация о падении деревьев около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе.

После разгула стихии было обесточено 36 тысяч потребителей. На восстановлении энергоснабжения задействовано больше 39 бригад. Предполагается, что электроэнергия будет восстановлена в течение суток.

Кроме того, девочка-подросток погибла в Татарстане во время урагана из-за упавшего на палатку дерева, сообщает ТАСС. Это произошло в Боровом Матюшино. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, без электричества остались почти 12 тыс. человек.

В середине июля после подтоплений из-за ливневых дождей в Туапсинском районе Краснодарского края погибли по меньшей мере пять человек.