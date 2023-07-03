Кадыров в прямом эфире опроверг информацию о своей болезни и исчезновении Делимханова

В прямом эфире Кадыров и Делимханов сидели вместе за обеденным столом.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продемонстрировал в прямом эфире в Instagram*, что он не болен, а депутат Госдумы Адам Делимханов не исчезал. На видео они вместе сидят за обеденным столом.

«Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», - сказал Кадыров.

Слухи о гибели Делимханова под обстрелом в зоне спецоперации начали распространять украинские паблики утром 14 июня. Позже Делимханов сам сообщил, что с ним все в порядке.

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