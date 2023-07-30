Юлия Чичерина выступила перед танкистами ЦВО в зоне спецоперации

Известная певица Юлия Чичерина и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски ЦВО выступили на импровизированной сцене под открытым небом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Рок-певица, заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед российскими танкистами, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Концерт прошел в лесу под открытым небом на импровизированной сцене. Основу музыкальной программы составили песни Чичериной, большинство из которых были написаны на стихи известного писателя Александра Проханова. За танцевальные и акробатические номера отвечали артисты балетной группы ансамбля песни и пляски. Кроме того, на торжественном вечере некоторые композиции были исполнены на скрипке, полюбившейся многим бойцам на передовой.

В завершении выступления военнослужащие ВС РФ поблагодарили артистов и музыкантов оглушительными овациями, а большинство присутствующих зрителей попросили известную певицу оставить автограф на память.

«Хотелось бы Юлии выразить огромную благодарность за то, что она, как наше творческое знамя, своим творчеством не только воодушевляет наших парней на победу, но и подает пример артистам, нормальным артистам, которые не едут за границу, а едут сюда, в зону проведения специальной военной операции, чтобы поддерживать наших ребят», - сказал начальник ансамбля песни и пляски ЦВО с позывным «Маэстро».

Ранее в зоне спецоперации прошел концерт с участием популярного исполнителя, экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, а также заслуженного артиста Республики Крым Константина Крымского и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски ЦВО. На импровизированной сцене под открытым небом артисты исполнили для военнослужащих-артиллеристов патриотические песни о Донбассе и известные шлягеры.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.