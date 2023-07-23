Концерт с участием экс-солиста группы «На-На» Левкина состоялся в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Концерт с участием популярного исполнителя, экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, а также заслуженного артиста Республики Крым Константина Крымского и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски ЦВО прошел в зоне СВО. Артисты выступили перед бойцами-артиллеристами в тыловом районе СВО, где сейчас находится наши военнослужащие после выполнения боевых задач.

«Может для кого-то будет открытием, в зоне СВО я постоянно выступаю, раз-два в месяц точно, практически с самого начала, потому что у меня по другому невозможно. У меня отец был военный. Мы сейчас все вместе, я так считаю, это мое мнение, мы все солдаты России. Нам по-другому невозможно. Если мы вместе, мы преодолеем любую фашистскую гадость», - сказал во время концерта Владимир Левкин.

На импровизированной сцене под открытым небом артисты исполнили для военнослужащих патриотические песни о Донбассе и известные шлягеры.

«Сегодня к нам в полк приехал Ансамбль песни и пляски ЦВО и привез с собой звезд эстрады, которые спели нам песни, до мурашек доводящие и всеми очень любимые, и очень знакомые», - поделился впечатлениями позывной «Оранжевый», радиотелефонист.

После концерта бойцы получили автографы артистов на память.

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Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.