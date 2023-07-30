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Украинский снаряд проделал дыру в стене жилого дома в Донецке

Анастасия Бобылева
23:36 30.07.2023
Жительница одного из домов, пострадавших от обстрела, рассказала, где была во время попадания снаряда и как отреагировала на происшествие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими националистами были повреждены два многоквартирных дома. «Звезда» опубликовала видео, на котором видны разрушения.

Несколько балконов серьезно пострадали от снаряда боевиков, а в стене одной из квартир образовалась большая дыра. Местная жительница Ирина рассказала, что находилась на кухне, когда в дом попал снаряд, и вскочила, услышав взрыв.

«Вскочила, тут просто дым пошел. Дым, пыль - видите, сколько мусора?», - прокомментировала она.

Ирина отметила, что не знает, почему боевики обстреливают мирные районы. По ее словам, возможно, местных просто хотят запугать или выгнать из домой.

Как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, два человека пострадали в результате происшествия.

«Сегодня при обстреле Куйбышевского района Донецка ранена девушка 2006 года рождения - доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Также пострадала  женщина 1988 года рождения - от госпитализации отказалась», - пишет он в своем Telegram-канале.

Ранее «Звезда» узнала подробности о ранении девушки после обстрела националистов. Ее мать рассказала, что семья даже не сразу смогла выйти из комнаты, потому что начался пожар. Когда им наконец удалось выбраться, старшую дочь, которая была ранена в ногу, увезли в больницу.

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