Тела еще двух мужчин обнаружили в Туапсинском районе после подтоплений

Так, погибшего 58-летнего мужчину нашли на проселочной дороге в салоне авто.

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В Следственном комитете сообщили об обнаружении еще двух тел в подтопленном Туапсинском районе Краснодарского края.

Как уточняется, 58-летнего мужчину нашли в селе Новомихайловское на проселочной дороге в салоне машины. Предварительно, он мог погибнуть от утопления. По данным «360», погибший был охранником на местном с/х предприятии. На авто он пытался преодолеть реку вброд.

Еще одного погибшего, личность которого пока установить не удалось, нашли на берегу моря в Ольгинке Туапсинского района.

В настоящее время продолжаются поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка, пропавших без вести при подтоплениях.

Сегодня утром сообщалось об обнаружении двух тел - девушки 2003 года рождения и мужчины 1956 года рождения.