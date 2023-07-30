Reuters: неизвестный устроил стрельбу на карнавале в Роттердаме

По информации агентства, в результате инцидента три человека получили ранения.

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В городе Роттердам, который расположен в нидерландской провинции Южная Голландия, во время карнавала произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, в результате инцидента три человека получили ранения. Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили в злоумышленника, который позднее был госпитализирован вместе с пострадавшими.

Ранее стало известно, что неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых в американском городе Хакенсак. Сообщалось, что жертвами преступления стали 73-летняя женщина и 76-летний мужчина.