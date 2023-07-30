Футболистка из Марокко стала первой женщиной, сыгравшей с покрытой головой на чемпионате

В 2014 году ФИФА сняла запрет на ношение хиджаба, действовавший с 2007.

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Сегодня 25-летняя Нахайла Бензина сыграла в хиджабе против сборной Южной Кореи. Об этом сообщило интернет-издание The Athletic. Она стала первой женщиной, которая сыграла с покрытой головой во время чемпионата мира.

В настоящее время в Австралии и Новой Зеландии проходит групповой этап ЧМ. Сборная Марокко обыграла команду из Южной Кореи со счетом 1:0.

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет на ношение хиджаба в 2014 году. Он действовал с 2007 года.

В июне этого года трем российским велосипедисткам разрешили выступать на чемпионатах мира. Также они смогут принять участие в этапах Кубка мира, чемпионатов и первенствах мира и Европы, но в статусе нейтральных спортсменов.