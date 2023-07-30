Федерация Украины требует отстранить саблистку из России за фото с братом

В качестве основания для отстранения назвали фотографию Смирновой с ее братом в военной форме.

© Фото: Tadashi Miyamoto, AFLO, Global Look Press

Украинская федерация фехтования потребовала лишить российскую спортсменку Анну Смирнову нейтрального статуса из-за ее несоответствия занимаемому положению. Причиной для этого организация назвала фотографии в личных социальных сетях Смирновой с ее братом в военной форме.

«В своих личных аккаунтах в соцсетях спортсменка демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии», - говорится в сообщении пресс-службы Федерации.

Письмо с требованием было направлено в Международную федерацию фехтования (FIE). Также в Федерации фехтования Украины потребовали отстранить россиянку от участия в соревнованиях под эгидой FIE.

Напомним, в четверг 27 июля украинская фехтовальщица отказалась после поединка жать руку россиянке Анне Смирновой, что является нарушением правил FIE. Изначально украинку дисквалифицировали, но затем отменили решение, объяснив подобное поведение пост-ковидными ограничениями.