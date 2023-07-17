Пленный украинец Повелик заявил, что ему не пригодилось обучение в Британии

По словам Михаила Повелика, подготовка за рубежом длилась всего один месяц, а за это время ничему толком нельзя научиться.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Михаил Повелик сообщил, что обучение в Британии не пригодилось ему в ходе боевых действий. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Подготовка в Великобритании была плохая. Я срочку не служил, подготовка была один месяц. Что за один месяц можно выучить? Когда зашел в окоп, она мне не пригодилась», - заметил Повелик.

Михаил Повелик добавил, что его мобилизовали, несмотря на то, что он не мог пройти медкомиссию, так как имел проблемы с позвоночником, но на Украине на это не обратили никакого внимания.

Кроме этого, пленный отметил низкое качество вооружений в руках украинцев - по его словам, оружие старое, и к нему имеется мало боеприпасов.

Поэтому, когда подразделение Повелика случайно в темноте зашло на российские позиции и получило предложение отправиться в российский плен, долго никто не думал - противник сдался.

Ранее сообщалось, что расчет российского «Солнцепека» сжег украинский опорный пункт и уничтожил склад с боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.