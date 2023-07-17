Армия Армия Армия

Пленный украинец Повелик заявил, что ему не пригодилось обучение в Британии

13:07 17.07.2023
По словам Михаила Повелика, подготовка за рубежом длилась всего один месяц, а за это время ничему толком нельзя научиться.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Пленный украинец Михаил Повелик сообщил, что обучение в Британии не пригодилось ему в ходе боевых действий. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Подготовка в Великобритании была плохая. Я срочку не служил, подготовка была один месяц. Что за один месяц можно выучить? Когда зашел в окоп, она мне не пригодилась», - заметил Повелик. 

Михаил Повелик добавил, что его мобилизовали, несмотря на то, что он не мог пройти медкомиссию, так как имел проблемы с позвоночником, но на Украине на это не обратили никакого внимания. 

Кроме этого, пленный отметил низкое качество вооружений в руках украинцев - по его словам, оружие старое, и к нему имеется мало боеприпасов. 

Поэтому, когда подразделение Повелика случайно в темноте зашло на российские позиции и получило предложение отправиться в российский плен, долго никто не думал - противник сдался. 

Ранее сообщалось, что расчет российского «Солнцепека» сжег украинский опорный пункт и уничтожил склад с боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:46 В стране и мире
Видео
Хуснуллин заявил, что сроки восстановления части Крымского моста станут известны к вечеру
11:58 В стране и мире
Песков: «зерновая сделка» остановлена, договоренности по ней прекращены
11:12 В стране и мире
Захарова сообщила, что в атаке на Крымский мост виновен киевский террористический режим
11:22 Армия
Видео
Расчет «Солнцепека» сжег украинский опорник и уничтожил склад с боеприпасами
10:25 В стране и мире
Херсонская область организует альтернативное движение транспорта в Крым после ЧП
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Telegraph: праправнучка полицейского установила личность Джека Потрошителя
Кэмерон не станет снимать сериал о трагедии батискафа «Титан»
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.