Путин предложил Шойгу и Евменову показать африканским гостям музей Военно-морской славы

Африканские делегации присутствовали на праздновании Дня ВМФ в Северной столице.

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Президент РФ Владимир Путин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову провести экскурсию в музее Военно-морской славы в Кронштадте для гостей саммита Россия-Африка.

Также президент поблагодарил представителей африканских делегаций за продуктивное проведение форума и пообещал, что все принятые на нем договоренности будут исполняться.

Участники саммита присутствовали на праздновании Дня ВМФ в Северной столице. Вместе с гостями Путин осмотрел корабли в Кронштадте.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В мероприятии были задействованы 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих.