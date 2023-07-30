Путин предложил Шойгу и Евменову показать африканским гостям музей Военно-морской славы
Африканские делегации присутствовали на праздновании Дня ВМФ в Северной столице.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент РФ Владимир Путин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову провести экскурсию в музее Военно-морской славы в Кронштадте для гостей саммита Россия-Африка.
Также президент поблагодарил представителей африканских делегаций за продуктивное проведение форума и пообещал, что все принятые на нем договоренности будут исполняться.
Участники саммита присутствовали на праздновании Дня ВМФ в Северной столице. Вместе с гостями Путин осмотрел корабли в Кронштадте.
День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В мероприятии были задействованы 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих.