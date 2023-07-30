Путин вместе с участниками саммита Россия - Африка осмотрел корабли в Кронштадте
Президент РФ Владимир Путин вместе с гостями парада, участниками саммита Россия-Африка осмотрел корабли в Кронштадте.
По приглашению главы государства на трибуне присутствовали лидеры нескольких стран, принимавшие участие в этом саммите. Путин подошел к каждому из них, пожал руки и обменялся несколькими фразами.
В Петербурге и Кронштадте прошел традиционный Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля. В мероприятии были задействованы 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих.
Путин обошел на катере парадные линии кораблей и поздравил личный состав. Сопровождали Верховного Главнокомандующего министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. Затем президент выступил с торжественной речью, поздравил всех причастных с Днем ВМФ и отметил заслуги военных моряков перед страной.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.